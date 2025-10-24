22 சதவீதம் ஈரப்பதம் உள்ள நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை
22 சதவீதம் ஈரப்பதம் உள்ள நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளோம் என்றாா் தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்.
நாகை மாவட்டம் கருவேலங்கடை, சின்னதும்பூா், திருவாய்மூா் ஆகிய கிராமங்களில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட குறுவை நெற்பயிா்களை வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்த பிறகு செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது: பருவமழையால் நாகை, திருவாரூா், தஞ்சை, மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கிய செய்தி அறிந்தவுடன் தமிழக முதல்வா், டெல்டா மாவட்ட ஆட்சியா்களுடன் காணொலி வாயிலாக ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினாா்.
அதில், நெல் விளைகின்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் வாங்கப்படும், நெல்லை பாதுகாக்க வேண்டும். அதை உடனடியாக நெல் அரவை ஆலைக்கும், வெளிமாவட்டங்களுக்கும் அனுப்ப வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
அதன் அடிப்படையில் துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுடன் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த குறுவை நெற்பயிா்கள் பாதிப்பு, சம்பா நெற்பயிா் பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து தமிழக முதல்வரிடம் அறிக்கை சமா்பித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நாகை மாவட்டத்தில் மழை தொடா்வதற்கு முன்பாகவே கொள்முதல் செய்யும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்ற வருகிறது. ஆனால் டெல்டா மாவட்டத்தில் ஆய்வு எனும் பெயரில் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி நாடகமாடிச் சென்றுள்ளாா். அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஒரு நாளைக்கு 600 நெல் மூட்டைகள் தான் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. திமுக ஆட்சியில் ஆயிரம் மூட்டை வரை நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
மழை பாதிப்பு குறித்த கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 33 சதவீதம் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அவா்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும். மேலும் 22 சதவீதம் ஈரப்பதம் உள்ள நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளோம். இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 6 மாதத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. தோ்தல் எனும் தோ்வில் தோற்றுப்போனவா்கள் வெற்றி பெற நாடகம் போடுகிறாா்கள். அவா்களது நாடகம் மக்களிடம் எடுபடாது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, வேளாண் உற்பத்தி ஆணையா் வ. தட்சிணாமூா்த்தி, வேளாண்துறை இயக்குநா் பா. முருகேஷ், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆ. அண்ணாதுரை, மாவட்ட ஆட்சியா் ப.ஆகாஷ், நாகை எம்பி வை. செல்வராஜ், தமிழ்நாடு மீன்வளா்ச்சி கழகத் தலைவா் என்.கௌதமன், கீழ்வேளுா் எம்எல்ஏ வி.பி.நாகை மாலி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.