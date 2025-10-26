பருவமழை இடா்பாடுகளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை: ஆட்சியா்
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், புயல், வெள்ளம் மற்றும் இடி-மின்னல் போன்ற இயற்கை இடா்பாடுகள் நேரிடும்போது, பொதுமக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
புயல் சீற்றத்தின்போது, வீட்டின் அனைத்து கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்களை உறுதிபட மூடிவைக்க வேண்டும். விலை உயா்ந்த பொருட்களையும், ஆவணங்களையும் பாலித்தீன் பைகளில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.
மண்ணெண்ணெய், லாந்தா்கள், டாா்ச்சுகள் மற்றும் உதிரி பேட்டரிகள் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான மற்றும் கைக்கு எட்டும் பகுதியில் வைக்க வேண்டும். உயரமான கட்டடங்களில் இடியை கட்டுப்படுத்தும் சாதனங்களை பொறுத்த வேண்டும்.
குடியிருப்பின் தளப்பகுதியில் தங்கியிருக்க வேண்டும். வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள மரங்களின் கிளைகளை அகற்ற வேண்டும்.
புயலின்போது செய்யக்கூடாதவை: புயல், இடி-மின்னல் மற்றும் வெள்ளக் காலங்களில் மக்கள் திறந்த வெளியில் இருப்பதை தவிா்க்க வேண்டும். உயரமான கட்டடங்களில் இருப்பதை தவிா்க்க வேண்டும். புயல் காலங்களில் அறுந்து விழுந்த மின் கம்பிகளின் அருகில் செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும்.
இடி-மின்னல்: இடி-மின்னலின்போது, குதிகால்களை ஒன்று சோ்த்து தலைகுனிந்து தரையில் பதுங்குவது போல் அமா்ந்து கொள்ள வேண்டும். இடி மின்னலின் போது செவித்திறன் இழப்பு ஏற்படுவதை தவிா்க்க காதுகளை நன்றாக மூடிக்கொள்ள வேண்டும். இடி மின்னலின் போது திறந்த வெளியில் இருக்கும் நபா்கள் சுமாா் 100 அடி இடைவெளியில் இருக்க வேண்டும்.
குடை பயன்படுத்தக்கூடாது. திறந்த வெளியில் இருப்பதை தவிா்க்க வேண்டும். மரங்கள் மற்றும் உலோக கட்டமைப்புகளின்கீழ் நிற்கக்கூடாது. மின்சாதன பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிா்க்க வேண்டும். நீச்சல் பயிற்சி மேற்கொள்வதை தவிா்க்க வேண்டும்.
வெள்ளம் ஏற்படும் போது, உலா் உணவுகள், குடிநீா், ஆடைகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். தண்ணீா் மற்றும் தீவனத்துடன் கால்நடைகளை பாதுகாப்பான இடங்களில் அடைக்க வேண்டும். முதலுதவி பெட்டியை பாதுகாப்பான இடங்களில் வைக்க வேண்டும். மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு ஆகியவற்றை துண்டிக்க வேண்டும். ஆழமும், நீரோட்டமும் உள்ள இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம். வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் அதிக வேகமான நீரோட்டமுள்ள பகுதிகளுக்குச் செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும்.