அனைத்து நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கும் நிரந்தரக் கட்டடம்: ஓ.எஸ். மணியன் வலியுறுத்தல்
வேதாரண்யம்: நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கும் நிரந்தர கட்டடம் கட்ட வேண்டுமென மத்தியக் குழுவிடம் முன்னாள் அமைச்சா் ஓ.எஸ். மணியன் வலியுறுத்தினாா்.
வேதாரண்யத்தை அடுத்த தலைஞாயிறு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெல்லின் ஈரப்பதம் தொடா்பாக மத்தியக் குழுவினா் திங்கள்கிழமை இரவு ஆய்வு செய்தனா்.
அப்போது, தொகுதியின் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஓ.எஸ். மணியன், மத்தியக் குழுவினரை சந்தித்து விடுத்த கோரிக்கை:
பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக, மழைப்பொழிவு எதிா்பாராத நேரங்களிலும் ஏற்படுகிறது. வழக்கமாக அக்டோபா், நவம்பா் மாதங்களில் கனமழை இருக்கும். ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல நேரங்களில் கனமழை பொழிகிறது.
இதனால், முன்பட்டம், பின்பட்டம் என்று இல்லாமல் பாதிப்பு நேரிடுகிறது. இதற்கு ஏற்ப அரசின் முன்னெச்சரிக்கை திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும்.
மழையால் பாதிப்பு ஏற்படும் நெல்லை உலா்த்த சாலைகளை பயன்படுத்துவதோடு, அதற்கான கூலியும் கூடுதல் செலவினமாகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு நெல்லை உலா்த்தும் இயந்திரங்கள் வழங்க வேண்டும்.
நாகை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டுவரும் 176 நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் 89 நிலையங்களுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பான நிரந்தரக் கட்டடங்கள் உள்ளன. மற்ற நிலையங்களிலும் தற்காலிகக் கட்டடங்களை நிரந்தரமாக கட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தினாா்.