கடலில் குளித்த இளைஞா் மாயம்; 6 போ் மீட்பு

கடலில் குளித்த இளைஞா் மாயம்; 6 போ் மீட்பு
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணி கடலில் குளித்தபோது அலையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட பெங்களுரூ இளைஞா்கள் 7 பேரில், 6 போ் மீட்கப்பட்டனா். ஒருவா் மாயமானாா்.
பெங்களுரூ ஹல்சோா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஹரி (27), சரத் (27), சதீஸ் (28), மெல்வின் (20), அருண் (30), மனுஷ் (23), பாஹாபா (22) ஆகியோா் வேளாங்கண்ணிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தனா். அங்கு, அவா்கள் தனியாா் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கினா்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை பிற்பகல் வேளாங்கண்ணி கடற்கரை வடக்குப் பகுதி கடலில் ஹரி, பாஹாபா உள்ளிட்ட 7 பேரும் குளித்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது வந்த பெரிய அலை அவா்களை கடலுக்குள் இழுத்துச் சென்றது.
அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வேளாங்கண்ணி கடற்கரை காவல் நிலைய போலீஸாா், 6 பேரை மீட்டனா். இவா்களில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அருண், மனுஷ் ஆகியோா் சிகிச்சைக்காக நாகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். பாஹாபா மாயமானாா். அவரை தேடும் பணியில் தீயணைப்புத் துறை வீரா்கள் ஈடுபட்டனா்.