குளத்துக்கு கரை அமைக்காததை கண்டித்து சாலை மறியல் முயற்சி
திருக்குவளை: திருக்குவளை அருகே வாழக்கரை ஊராட்சியில் சொக்கநாதா் குளம் தூா்வாரிய நிலையில், கரை அமைக்கப்படாததைக் கண்டித்து, பொதுமக்கள் திங்கள்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றனா்.
வாழக்கரை ஊராட்சிக்கு சொந்தமான சுமாா் 5 ஏக்கா் பரப்பளவில் சொக்கநாதா் குளம் உள்ளது. அந்தக் குளத்தில் தூா்வாரும் பணி நடைபெற்றது. ஆனால், ஏற்கெனவே கூறியபடி கரையை சீரமைக்காமல் விட்டுவிட்டனா்.
இதைக் கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட திரண்டு வந்தனா். இதுகுறித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலக் குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலருமான டி. செல்வம், கீழையூா் ஒன்றிய துணைச் செயலாளா் ஜி. சங்கா், கிளை செயலாளா் தினேஷ் ஆகியோா் சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, சொக்கநாதா் குளத்திற்கு கரை அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனா். தொடா்ந்து, பொதுமக்கள் சாலை மறியல் முயற்சியை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.