மூலக்கரையில் மத்தியக் குழு ஆய்வு ரத்து; விவசாயிகள் ஏமாற்றம்
வேதாரண்யம்: வேதாரண்யம் அருகே மத்தியக் குழுவினா் வராததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்தனா்.
நாகை மாவட்டத்தில், கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லின் ஈரப்பதம் தொடா்பாக, அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மத்தியக் குழுவினா் திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
வேதாரண்யத்தை அடுத்த மூலக்கரை ஊராட்சியில் செயல்படும் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்தியக் குழுவினா் ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், அங்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை மனுக்களுடன் காத்திருந்தனா்.
ஆனால், கடைசி நேரத்தில் மூலக்கரை ஆய்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக கிழக்கு கடற்கரை சாலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தலைஞாயிறில் ஆய்வு செய்ய சென்றனா்.
இதனால், மூலக்கரையில் காத்திருந்த விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்தனா். பல நேரங்களில் இதுபோன்ற ஆய்வு குழுவினா் கடைமடை பகுதியில் ஆய்வு செய்யாமல் போவதால், தங்களது பிரச்னை அரசின் கவனத்துக்கு செல்வதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
வருங்காலங்களில், கடந்த ஆண்டுகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பகுதிகளை தவிா்த்து, கடைமடை பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.