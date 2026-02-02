ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளி தீக்குளிக்க முயற்சி
நாகப்பட்டினம்: நாகை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை தீக்குளிக்க முயன்ற பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளியை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தினா்.
நாகை மாவட்டம், திருமருகல் அருகேயுள்ள கீழப்பூதனூரைச் சோ்ந்த பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி சந்துரு (43). இவா் தனது மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகளுடன் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் முகாமுக்கு வந்தாா். தனக்கு அரசு வேலை வழங்கக்கோரி பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கை இல்லை எனக்கூறி முழக்கமிட்டபடி பையில் மறைத்து வைத்திருந்த மண்ணெண்ணெய்யை தனது உடலில் ஊற்றிக்கொண்டு தீக்குளிக்க முயன்றாா். பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாா் சந்துருவை தடுத்து மண்ணெண்ணை பாட்டிலை பறித்து, அவா் மீது தண்ணீரை ஊற்றி அவரது முயற்சியை தடுத்தனா்.
இதுகுறித்து சந்துரு கூறியது: 2001-ஆம் ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பு முடித்து அரசு ஐடிஐயில் பிட்டா் தொழிற்படிப்பு முடித்துள்ளேன். 2008-இல் சென்னையில் மத்திய அரசின் நாற்காலி பின்னும் பயிற்சி முடித்து, 2010-ஆம் ஆண்டு 5 மாதம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் ஓட்டுநா் இருக்கை பின்னும் வேலை செய்து வந்தேன். அதற்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 50 என 3 மாதங்கள் வழங்கினா். அதன் பிறகு 2 மாதங்கள் வேலை செய்தும் ஊதியம் வழங்கவில்லை.
இதனால் குடும்ப வருமானத்துக்காக சென்னைக்கு சென்று கடலை மிட்டாய் வியாபாரம் செய்து வந்தேன். அதில் போதிய வருமானம் இல்லாததால் குடும்பத்தை கவனிக்க முடியாமல் பேருந்து, ரயில் நிலையங்களில் யாசகம் கேட்டு சாப்பிட்டு வருகிறேன். மக்களிடம் யாசகம் கேட்டு பிழைப்பு நடத்துவது மிகுந்த மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், நாகை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலகத்தில் 2020-ஆம் ஆண்டிலிருந்து உதவி வரவேற்பாளா் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால், எனது குடும்ப வறுமையை கருத்தில் கொண்டு கருணை அடிப்படையில் இந்த பணியை எனக்கு வழங்கி உதவ வேண்டும் என பலமுறை மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்கி, எனது குடும்பத்தை, குழந்தைகளை காப்பாற்ற உதவ வேண்டும் என்றாா்.