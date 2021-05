காரைக்கால் மாவட்டத்தில் சிகிச்சையில் 1,743 போ்: அடைக்கப்படும் தெருக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் சிகிச்சையில் 1,743 போ்: அடைக்கப்படும் தெருக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

By DIN | Published on : 14th May 2021 09:04 AM | அ+அ அ- | |