மாணவா்கள் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்: என்.ஐ.டி. பட்டமளிப்பு விழாவில் துணைநிலை ஆளுநா் பேச்சு

By DIN | Published On : 20th May 2022 12:00 AM | Last Updated : 20th May 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |