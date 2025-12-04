சுற்தித்திரியும் பன்றிகளை ஒரு வாரத்தில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்: நகராட்சி
சாலைகள், குடியிருப்பு நகா்களில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகளை ஒரு வாரத்தில் அப்புறப்படுத்தாவிட்டால், அதன் உரிமையாளா்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நகராட்சி ஆணையா் எஸ். சுபாஷ் எச்சரித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: காரைக்காலில் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் சுகாதாரமற்ற நிலையில் பன்றி வளா்ப்பது குற்றமாகும். பன்றிகளால் மக்கள், குழந்தைகளுக்கு மூளைக் காய்ச்சல் நோய் போன்ற வைரஸ் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. பொதுமக்களிடமிருந்து ஏராளமான புகாா்கள் வரும் நிலையில், மக்களின் நலன் கருதி பன்றிகளை அப்புறப்படுத்த நகராட்சி நிா்வாகம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுவருகிறது.
எனவே அடுத்த 7 நாள்களுக்குள் தாங்கள் குடியிருப்பு நகா்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வளா்க்கும் பன்றிகளையும், தெருவில் சுற்றித் திரியும் பன்றிகளையும் அப்புறப்படுத்தேண்டும். விதிகளை மீறுவோா் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காரைக்கால் பகுதியிலுள்ள உணவகங்கள் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளா்கள், உணவுக் கழிவுகளை நகராட்சியின் ஒப்பந்த நிறுவனமான எச்ஆா் ஸ்கொயா் ஊழியா்களிடம் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். காரைக்கால் பகுதியில் பன்றி வளா்ப்போரிடம் கொடுக்க கூடாது. அவ்வாறு நிறுவன ஊழியா்களிடம் உணவுக்கழிவுகளை வழங்காத நிறுவனங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது. நிறுவன ஊழியா்கள் கழிவுகளை பெற சரியான நேரத்தில் வராதபட்சத்தில், நகராட்சியில் புகாா் அளிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.