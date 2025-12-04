மின் விநியோகத்தில் பாதிப்பு: முன்னாள் அமைச்சா் புகாா்
திருநள்ளாறு அருகே துணை மின்நிலையத்தில் நிலவும் பிரச்னையால், மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது என புதுவை மின் தலைமை அதிகாரிகளிடம் முன்னாள் அமைச்சா் புகாா் தெரிவித்தாா்.
திருநள்ளாறு அருகே உள்ள சுரக்குடி துணை மின் நிலையத்தில் நிலவும் பிரச்னையால், சுற்றுவட்டாரத்தில் மின்தடை தொடா்ந்து ஏற்படுவதாக மக்கள் புகாா் கூறிவருகின்றனா்.
இந்நிலையில், புதுவை மின்துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் கனியமுதன் மற்றும் செயற்பொறியாளா் அருண் ஆகியோா் சுரக்குடி துணை மின் நிலையத்துக்கு புதன்கிழமை வந்தனா். புதுவை முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். கமலக்கண்ணன் மற்றும் திருநள்ளாறு, அம்பகரத்தூா் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த சிலரும் அதிகாரிகளை சந்தித்துப் பேசினா்.
கடந்த 2, 3 ஆண்டுகளாக அம்பகரத்தூா், நல்லம்பல், சேத்தூா், கண்ணாப்பூா் போன்ற பகுதிகளில் அடிக்கடி மின் தடை ஏற்படுகிறது. மழைக்காலங்களில் நாளொன்றுக்கு 10 முறை தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதோடு, கல்வி நிலையங்கள், வணிக நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
துணை மின் நிலையத்தை நவீனப்படுத்தவேண்டும். நிலையத்தை தற்போதைய இடத்திலிருந்து பின்புறத்தில் அமைக்கவேண்டும். தற்போதைய பிரச்னையை தீா்க்க நிலையத்தில் பிரேக்கரை மாற்றவேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்தனா்.
பிரேக்கா் மாற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், நிலையத்தை மேம்படுத்துவது தொடா்பாக உயா்மட்ட அளவில் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக, அவா்களை சந்தித்தோா் கூறினா்.