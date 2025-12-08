காரைக்காலில் கீதா ஜெயந்தி விழா
காரைக்கால்: காரைக்கால் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சாா்பில் கீதா ஜெயந்தி விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
காரைக்கால் சீமான் சாமி மடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு நித்யகல்யாணப் பெருமாள் கோயில் முதல் தீா்த்தக்காரா் உ.வே.கு. அரங்கநாதாச்சாரிய சுவாமிகள் தலைமை வகித்து, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா் அா்ஜுனனுக்கு கீதையை உபதேசித்த தினமே கீதா ஜெயந்தியாகக் கொண்டாடப்படுவதாகவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாா்கழி மாத ஏகாதசி தினத்தில் இது கொண்டாடப்படுகிறது.
பகவத் கீதை, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் வழங்கப்பட்ட வேத ஞானத்தின் சாராம்சமாகும். கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, ஒருவா் வழிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றினால், இந்த வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து துயரங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும் என்றாா்.
ஆன்மிக சொற்பொழிவாளா் பாலகிருஷ்ணன், பகவத் கீதை, ஹிந்துக்களின் ஆன்மிக அடையாளங்களுள் ஒன்றாக அறியப்படுவதாகும் என அதன் சிறப்பை விளக்கிப் பேசினாா்.
ஆா்.எஸ்.எஸ். மாவட்ட தலைவா் எஸ்.ராஜேந்திரன், விஎச்பி மாவட்டத் தலைவா் கே.எஸ்.விஜயன் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.