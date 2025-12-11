கல்லூரியில் போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
காரைக்கால் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி என்.எஸ்.எஸ்., என்.சி.சி. சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காரைக்கால் வடக்கு மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் எம். முருகையன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசியது: விபத்துகளை தடுக்க காவல் துறை சாா்பிலும், பிற அரசு நிா்வாகம் சாா்பிலும் தீவிர விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. காவல் துறை சாா்பில் விதி மீறலில் ஈடுபடுவோா் மீது அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது. விபத்துகள் ஏற்படுவதை தடுக்கவேண்டுமென்றால் வாகன ஓட்டிகள் ஒவ்வொருவரும் போக்குவரத்து விதியை கடைப்பிடிக்கவேண்டும். இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோா் தலைக்கவசம், காா் ஓட்டுவோா் சீட் பெல்ட் அணிவது போன்ற எளிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றிவந்தால் பெருமளவு விபத்து கட்டுக்குள் வந்துவிடும். மாணவா்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
காவல் ஆய்வாளா்கள் கே. லெனின்பாரதி, எஸ். மா்த்தினி ஆகியோா், விபத்து ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள், தவிா்க்கும் வழிமுறைகள் குறித்து பேசினா். நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மாணவா்களுக்கு போக்குவரத்து விதிகள் தொடா்பாக விநாடி- வினா போட்டி நடத்தி வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. என்.சி.சி. அதிகாரி எஸ். சீனிவாசன் வரவேற்றாா். என்.எஸ்.எஸ். திட்ட அலுவலா் வி. மேகநாதன் நன்றி கூறினாா். மாணவா்கள் சாலை விதிகளை மதிப்போம், பாதுகாப்பாக நடந்துகொள்வோம் என்ற உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனா்.