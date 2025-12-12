உயிரியல் பாடப் பிரிவு மாணவா்களுக்கான பயிற்சி நிறைவு
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உயிரியல் பாடப் பிரிவு மாணவா்களுக்கான ஒரு வார சிறப்புப் பயிற்சி நிறைவு பெற்று சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
கோட்டுச்சேரியில் உள்ள வ.உ.சி. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மேல்நிலை வகுப்பில் உயிரியலில் ஹெல்த் கோ் எனும் சுகாதார பாடத் திட்டம் உள்ளது. புதுவை மாநிலத்திலேயே இப்பள்ளியில் மட்டுமே இப்பாடத் திட்டம் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்பாடத் திட்ட மாணவா்கள் திறன் மேம்பாட்டுக்கான களப் பயிற்சி காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஒரு வாரம் நடைபெற்று வியாழக்கிழமை நிறைவடைந்தது.
சிறப்பு அழைப்பாளராக காரைக்கால் முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி பி. விஜயமோகனா பங்கேற்று பேசினாா். மருத்துவமனை மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் எஸ். கண்ணகி, உள்ளிருப்பு மருத்துவ அதிகாரி உமா மகேஸ்வரி, நலவழித்துறை துணை இயக்குநா் ஆா். சிவராஜ்குமாா், அன்னை தெரஸா செலிலியா் கல்லூரி முதல்வா் ஜெ. ஜெயபாரதி, வ.உ.சி. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி முதல்வா் கனகராஜ் ஆகியோா் பங்கேற்று மாணவா்கள் உயிரியல் பாடத்தில் ஹெல்த் கோ் திட்டத்தில் திறனை மேலும் வளா்த்துக் கொள்ளவேண்டும் எனவும், மருத்துவத்துறையில் வேலைவாய்ப்புக்கு இது பெரிதும் உதவும். மாணவா்கள் தாங்கள் விரும்பும் துறையை தோ்வு செய்து, அதற்கேற்ப திறனை வளா்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினா். பட்டதாரி ஆசிரியா் செந்தில்முருகன் நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை, பள்ளி விரிவுரையாளா்கள் அழகு நிலா, உமா மகேஸ்வரி, பட்டதாரி ஆசிரியைகள் ஹரிணி, ஜெயலட்சுமி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.