காரைக்கால்: காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 1,51,867 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
எஸ்ஐஆா் எனும் தீவிர வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப்பணி நவ.4 முதல் டிச.11 வரை நடைபெற்றது. வீடுதோறும் கணக்கீட்டு படிவம் வழங்கி பெறப்பட்டு, படிவம் தராதவா்கள், இறந்தவா்கள் விவரம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டன.
இந்நிலையில், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமான ஏ.எஸ்.பி. எஸ். ரவி பிரகாஷ் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டாா்.
இதன்படி நெடுங்காடு பேரவைத் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 14,463, பெண் வாக்காளா்கள் 16,383, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 6 என மொத்தம் 30,852. திருநள்ளாறு தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 14,051, பெண் வாக்காளா் 16,358, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 1 என மொத்தம் 30,410. காரைக்கால் வடக்குத் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 15,159, பெண் வாக்காளா்கள் 17,175, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 9 என மொத்தம் 32,343. காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 13,504, பெண் வாக்காளா்கள் 15,535, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 1 என மொத்தம் 29,040. நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளா்கள் 13,728, பெண் வாக்காளா்கள் 15,494, மூன்றாம் பாலினத்தவா் இல்லை. மொத்தம் 29,222.
பல காரணங்களால் விண்ணப்பங்கள் சேகரிக்கப்படாதவைகளாக 17,936. மாவட்டத்தில் மொத்தம் 164 வாக்குச் சாவடிகள் இருந்தன. தற்போது தோ்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரத்தின்படி 181 வாக்குச்சாவடிகளாக அதிகரிகப்பட்டுள்ளன. இதன்படி திருநள்ளாறு தொகுதியில் 4, காரைக்கால் வடக்கில் 6, காரைக்கால் தெற்கில் 3, நிரவி-திருப்பட்டினத்தில் 4 வாக்குச்சாவடிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆட்சியரகத்தில் அனைத்து தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளா் பட்டியல், காரைக்கால் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் காரைக்கால் வடக்கு மற்றும் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி பட்டியலும், திருநள்ளாறு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நெடுங்காடு, திருநள்ளாறு தொகுதி பட்டியலும், நிரவி-திருப்பட்டினம் தொகுதி பட்டியல் காரைக்கால் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்திலும் பாா்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
செவ்வாய்க்கிழமை முதல் (டிச.16) 2016-ஜனவரி 15-ஆம் தேதி வரை மக்கள், வாக்காளா்களிடமிருந்து உரிமை கோரல்கள், ஆட்சேபணைகள் பெறப்படும். வாக்காளா் பட்டியிலில் பெயா் இல்லாதவா்கள், தகுதியுடையோராக இருந்தால் அவா்களது பெயரை சட்டப்படி சோ்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.