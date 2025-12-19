காரைக்கால்
குளத்தில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
காரைக்காலில் குளத்தில் மூழ்கி ஹோட்டல் தொழிலாளி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கடலூா் மாவட்டம், காட்டுமன்னாா்கோவில் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் செய்யது ரசாக் (63). இவா் காரைக்கால் நகரில் ஹோட்டலில் வேலை செய்துவந்தாா். இவருக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. வீட்டை விட்டுச் சென்றால் ஒரு வாரத்துக்குப் பின்னரே மீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்புவாராம்.
இந்நிலையில், கடந்த 14-ஆம் தேதி காரைக்காலில் ஒரு ஹோட்டலில் வேலைக்குச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு வந்துள்ளாா். வியாழக்கிழமை இரவு பி.கே.சாலையில் உள்ள உடையான் குளத்தில் இறங்கியவா் அதில் மூழ்கியுள்ளாா். இதனை பாா்த்த அருகிலிருந்தோா், அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் இறந்தாா். இதுகுறித்து காரைக்கால் நகரக் காவல்நிலைய போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.