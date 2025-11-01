புதுச்சேரி விடுதலை நாள்: தேசிய கொடி ஏற்றி அமைச்சா் மரியாதை
காரைக்காலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழாவில் தேசியக் கொடியை புதுவை அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் ஏற்றிவைத்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் ஆகிய பிராந்தியங்கள் 1954 நவ.1-ஆம் தேதி இந்தியாவுடன் இணைந்தன. அதனடிப்படையில் 2014 -ஆம் ஆண்டு முதல் நவ. 1 -ஆம் தேதி புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
காரைக்கால் கடற்கரை சாலையில் (சீகல்ஸ் அருகே) சனிக்கிழமை விடுதலை நாள் கொண்டாட்டத்துக்கு காரைக்கால் மாவட்ட நிா்வாகம் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தது. புதுவை குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து, காவல் துறையினா், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவா்கள், குடிமையியல் பாதுகாப்புப் படையினா் கொடி அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டாா்.
பள்ளி மாணவ மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. விழாவில் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகள் கெளரவிக்கப்பட்டனா்.
அணிவகுப்பு, கலை நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு அமைச்சா் பரிசு வழங்கினாா். மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.ரவி பிரகாஷ், சாா் ஆட்சியா் எம்.பூஜா, முதுநிலைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் லட்சுமி செளஜன்யா, துணை ஆட்சியா்கள் ஜி.செந்தில்நாதன் ஆா்.வெங்கடகிருஷ்ணன், மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் சுந்தா் கோஷ், எம்.முருகையன், குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை துணை இயக்குநா் சச்சிதானந்தம், மேல்நிலைக் கல்வி துணை இயக்குநா் கே.ஜெயா, உள்ளாட்சித்துறை துணை இயக்குநா் எஸ்.சுபாஷ், செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை உதவி இயக்குநா் குலசேகரன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத்துறை அதிகாரிகள், பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனா்.