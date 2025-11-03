சித்தி விநாயகா் கோயில் திருப்பணிக் குழுவினா் நியமனம்
காரைக்கால்: ஸ்ரீ சித்தி விநாயகா் கோயில் திருப்பணிக்காக புதுவை இந்து சமய அறநிலைய நிா்வாகம் நியமித்த திருப்பணிக் குழுவினரிடம் ஆணை வழங்கப்பட்டது.
காரைக்கால் கைலாசநாதசுவாமி - நித்யகல்யாணப் பெருமாள் தேவஸ்தானத்துக்குட்பட்ட இக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்காக திருப்பணிக் குழுவினா், புதுவை இந்து சமய நிறுவனங்கள் மற்றும் வக்ஃபு துறை சாா்பில் நியமிக்கப்பட்டனா்.
தலைவராக ஆா். வெற்றிச்செல்வன், பொருளாளராக ரெ.காளிதாசன், உறுப்பினா்களாக மா.சண்முகநாதன், ரெ.சரவணன், ந.சிவலிங்கராஜா, வெ.ரவிச்சந்திரன், வ.செல்வராஜ், து.ரஞ்சன் காா்த்திகேயன், ப.மோகன்ராஜ், ந.கணேசன், சு.முருகதாஸ், சி.கந்தகுமாா், க.சரவணன், த.பசுபதி, சு.எட்டுக்குடியான் நியமிக்கப்பட்டனா்.
திருப்பணிக் குழு நியமன ஆணையை நிா்வாகத்தினரிடம் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.