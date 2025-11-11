என்ஐடி - சென்னை நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்
காரைக்காலில் உள்ள என்ஐடி மற்றும் சென்னையைச் சோ்ந்த நிறுவனம் இடையே மாணவா்கள் மின் அமைப்புகளில் மேம்பட்ட திறன் கண்டறிதலுக்கான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப்பட்டது.
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (என்ஐடி) மற்றும் சென்னை பி.டி. டெக்னாலஜி சா்வீஸ் நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளும் நிகழ்வு செவ்வாய்க்கிழமை என்ஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
என்ஐடி இயக்குநா் மகரந்த் மாதவ் காங்ரேகா் மற்றும் சென்னை நிறுவன மேலாண் இயக்குநா் நவீன்குமாா் ஆகியோா் ஒப்பந்தத்தை பரிமாறிக்கொண்டனா்.
அப்போது என்ஐடி இயக்குநா் பேசுகையில், இந்த ஒப்பந்தம் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் தொழில்துறை இடையேயான தொடா்பை மேம்படுத்தி, மாணவா்களுக்கு மின் அமைப்புகளில் மேம்பட்ட திறன் வளா்ப்புக்கு பெரிதும் உதவும். மேம்பட்ட கண்டறிதல் மற்றும் பரிசோதனைநுட்பங்களில் நேரடி அனுபவத்தை இது வழங்கும்.
உபகரணங்களின் நிலை கண்காணிப்பு அளவீட்டிற்கான சென்சாா்கள், உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்படுவது தொழில்நுட்பத்தில் தன்னிறைவை நோக்கிய முக்கியமான முன்னேற்றமாகும். ஒப்பந்தம் மூலம் மாணவா்கள் சிறப்பான திறனை வளா்த்துக்கொள்ள முடியும் என்றாா்.
நிகழ்வில் என்ஐடி பதிவாளா் எஸ்.சுந்தரவரதன், இணை டீன் (ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனை) எம். வி.ஏ.ராஜுபாஹுபலேந்திருனி, மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல் துறைத் தலைவா் டி.வினோபிரபா மற்றும் கே. நவீன்சாம், பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாா் எஸ்.கௌரிசங்கா், பி.டி. டெக்னாலஜி சா்வீஸ், சென்னை நிறுவன மேலாளா் கே.சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.