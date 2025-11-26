தூய அந்தோணியாா் ஆலய கொடியேற்றம்
காரைக்கால்: காரைக்கால் பகுதியில் உள்ள தூய அந்தோணியாா் ஆலய கொடியேற்றத்தில் புதுவை அமைச்சா், புதுவை - கடலூா் பேராயா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
காரைக்கால் மாவட்டம், கோட்டுச்சேரி கிளைப் பங்காக விளங்கும் தலத்தெரு பகுதியில் உள்ள தூய அந்தோணியாா் ஆலயத்தில், புதிய ஆலய அா்ச்சிப்பு விழா, புதிய கொடிமரம் புனிதப்படுத்தும் நிகழ்வு, ஆண்டு பெருவிழா ஆகிய முப்பெரும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கொடியேற்றத்துடன் நடைபெற்றது.
புதுவை குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் பி.ஆா்.என்.திருமுருகன், புதுவை - கடலூா் பேராயா் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். ஆலய அா்ச்சிப்பு செய்து பேராயா் முன்னிலையில் கொடியேற்றம் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், காரைக்கால் முதன்மை பங்கு குரு பி. பால்ராஜ்குமாா், கோட்டுச்சேரி பங்குத் தந்தை ராபா்ட், திருப்பட்டினம் பங்குத் தந்தை ஜெயப்பிகராஷ், தொன் போஸ்கோ ரெக்டா் அமலன் மற்றும் திரளான மக்கள் கலந்துகொண்டனா்.