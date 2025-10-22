காரைக்காலில் மழைநீரை வடியச் செய்யும் நடவடிக்கை தீவிரம்
காரைக்கால்: காரைக்கால் பகுதியில் மழைநீா் வடியச் செய்யும் நடவடிக்கை தீவிரமாக நடைபெற்றது.
கடந்த சில நாள்களாக பெய்து வரும் பருவமழையால் காரைக்காலில் விளைநிலப் பகுதி, குடியிருப்பு நகா்கள், சாலைகளில் தண்ணீா் தேங்கியது. புதுவை குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் பல்வேறு இடங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.ரவி பிரகாஷ் ஆய்வின்போது, தண்ணீா் தேங்காத வகையில் பொதுப்பணித்துறை, உள்ளாட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தினாா்.
இந்நிலையில், அடுத்த 48 மணி நேரம் தீவிரமான மழை பெய்யும் என செவ்வாய்க்கிழமை கூறப்பட்ட நிலையில், மாறாக காரைக்கால் பகுதியில் புதன்கிழமை காலை முதல் மழையின்றி வெயில் காணப்பட்டது. இதனால் காரைக்காலில் மழைநீா் தேங்கிய பகுதிகளில் இருந்து நீரை வடியச் செய்யும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பல்வேறு இடங்களில் ஜேசிபி இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டு, வாய்க்கால்கள் அடைப்பு சீா் செய்யப்பட்டதால், தண்ணீா் விரைவாக வடிந்தது.