சாலைகளில் தேங்கும் குப்பைகள்: சுகாதாரக்கேடுக்கு வாய்ப்பு
காரைக்காலில் வீடுகளில் தனியாா் நிறுவனத்தினா் முறையாக குப்பைகள் வாங்கப்படாததால், சாலைகளில் கொட்டப்படும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காரைக்கால் நகரம் மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் வீடுகள், நிறுவனங்களில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பையாக வாங்கி, திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை செயல்படுத்த புதுவை அரசு தனியாரிடம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் காரைக்காலில் மட்டும் நிறுவனத்துக்கு மாதம் ஏறக்குறைய ரூ.1 கோடி நிதி வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
தனியாா் நிறுவனத்தினா் போதிய ஆள்களை பணியமா்த்தாமலும், வாகனங்கள் பற்றாக்குறை, பணியாளா்களுக்கு ஊதிய நிலுவை, திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்தாதது போன்ற அலட்சியப்போக்குடன் இருப்பதாக புகாா் கூறப்படுகிறது.
தினமும் வீடுகளுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும் சென்று பணியாளா்கள் குப்பைகள் வாங்குவதில்லை. பல பகுதிகளுக்கும் வாரம் ஒரு முறை எனும் திட்டத்திலேயே செல்கின்றனா். இதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே குப்பையை முடக்கிவைத்திருக்க முடியாமல், மக்கள் சாலையோரங்களில் கொட்டிச் செல்கின்றனா். மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ். ரவி பிரகாஷ் அவ்வப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று குப்பை சேகரிப்பை ஆய்வு செய்து, நிறுவனத்தினருக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறாா். ஆனால் அவரது கருத்தை நிறுவனத்தினா் கடைப்பிடிப்பதே இல்லை.
பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், குப்பைகள் சாலையோரங்களில் கொட்டுவதால் துா்நாற்றம் வீசுவதோடு, கொசு உற்பத்தியாகி, கால்நடைகள் அதில் நடமாடி சுகாதாரக் கேட்டை ஏற்படுத்திவிடும் என சமூக ஆா்வலா்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனா். காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியா், நிறுவனத்தினரை அழைத்து உறுதியான உத்தரவு பிறப்பிப்பதோடு, புகாா்கள் வந்தால் மாதாந்திர ஒப்பந்தத் தொகை அளிப்பது நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற எச்சரிக்கையை விடுக்கவேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனா்.