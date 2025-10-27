காரைக்கால் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம்
காரைக்கால்: காரைக்கால் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகா் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி, சூரசம்ஹார நிகழ்வு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
காரைக்கால் ஸ்ரீ கைலாசநாதா் கோயில் ஸ்ரீ நித்யகல்யாண பெருமாள் வகையறா தேவஸ்தானத்தை சோ்ந்த ஆற்றங்கரை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகா் கோயிலில், ஸ்ரீ வள்ளி, தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ செந்தில்குமார சுவாமி அருள்பாலித்து வருகிறாா். கந்த சஷ்டி விழா தொடங்கியது முதல் தினமும் செந்தில்குமார சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்று வந்தது.
விழாவின் 6-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை காலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகா் மற்றும் ஸ்ரீ செந்தில்குமாரருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடத்தப்பட்டு, சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி மாலையில் நடைபெற்றது.
ஆட்டுக் கிடா வாகனத்தில் ஸ்ரீ செந்தில்குமாரா் சம்ஹாரத்துக்கு புறப்பாடு செய்யப்பட்டாா். கோயில் வாயிலில் சூரனை சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்வாக, நவவீரா்கள் வேல் ஏந்தி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினா். சூரனின் தலை சம்ஹாரத்தில் அகற்றப்பட்ட பின்னா் ஸ்ரீ செந்தில்குமாரருக்கு சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
பின்னா், மயில் வாகனத்தில் ஸ்ரீ செந்தில்குமாரா் வீதியுலா நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் தேவஸ்தான நிா்வாக அதிகாரி ஆா். காளிதாசன் உள்பட திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.