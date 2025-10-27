‘வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப்பணியில் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்’
காரைக்கால்: வாக்காளா் திருத்தப்பணியின்போது முகவா்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படவேண்டும் என காரைக்கால் திமுக அமைப்பாளரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் அறிவுறுத்தினாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப்பணி நடைபெறவுள்ள நிலையில், காரைக்காலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட திமுக வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து பேசியது:
நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் தற்போது எதிா்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை கைப்பற்றவேண்டும் என்ற கனவுடன் மத்திய பாஜக அரசு செயல்பட்டுவருகிறது. வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம் என்ற பெயரில், எதிா்க்கட்சியினா் வாக்குகளை சிதறடிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
திமுக வாக்குச் சாவடி முகவா்கள் கவனத்துடன் வாக்காளா்கள் பட்டியலை சரிபாா்க்க வேண்டும். எதிா்க்கட்சியினா் வாக்குகளை பிற மாநிலங்களில் நீக்கும் செயலில் ஈடுபட்டதை நாடு அறியும். இவற்றை கவனத்தில்கொண்டு முகவா்கள் திசெயல்படவேண்டும் என்றாா்.