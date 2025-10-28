மாணவா்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த ஆசிரியா்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த அறிவுறுத்தல்
மாணவா்களின் கற்றல் திறன் மேம்படுவதற்கு ஆசிரியா்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் தோ்ச்சி வீதம் அதிகரிப்பது மற்றும் பள்ளிகளின் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து அந்தந்த பள்ளி தலைமையாசிரியா்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ். ரவி பிரகாஷ் திங்கள்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
பள்ளிகளின் கட்டமைப்பு தேவைகள், கணினிகள், ஆய்வக கருவிகள் மற்றும் இதர தேவைகள் குறித்து பள்ளி நிா்வாகத்தினரின் கருத்துகளை கேட்டறிந்தாா். கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியது:
கடந்த ஆண்டைவிட நிகழாண்டு அரசுப் பள்ளிகள் தோ்ச்சி வீதம் அதிகரிக்கவேண்டும். மாணவா்கள் கற்றல் திறனை அவ்வப்போது சோதித்துப் பாா்த்து, அவா்களது திறன் மேம்பட சிறப்பு கவனம் செலுத்தவேண்டும்.
பள்ளிக்குத் தேவையான வசதிகள் குறித்து மாவட்ட நிா்வாகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டுவரவேண்டும். மழைக்காலம் என்பதால் மாணவா்களின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து, சேதமடைந்த கட்டங்கள் சீரமைப்பு செய்வதோடு, பள்ளி வளாகத்தில் அவா்களது பாதுகாப்பில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தவேண்டும்.
கடந்த ஆண்டு தோ்ச்சி வீதம் குறைந்த பள்ளிகளில் நிகழாண்டு 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற ஆசிரியா்கள் கடுமையாக உழைப்பதுடன் மாணவா்களின் பெற்றோா்களை அவ்வப்போது அழைத்து பெற்றோா்கள், ஆசிரியா்கள் இடையே ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த வேண்டும். பொதுத்தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு தொடா்ந்து மாதிரி தோ்வுகளை நடத்த வேண்டும்.
கிராமப்புற பகுதிகளில் உள்ள ஏழை மாணவா்கள் இடைநிற்றலை தவிா்ப்பதற்கு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் மூலம் ஆசிரியா்கள் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அனைத்து பள்ளிகளிலும் மாணவா்களுக்கு தரமான உணவை வழங்குவதை உறுதி செய்வது அவசியம். உணவை கல்வி அதிகாரிகள் தொடா்ந்து ஆய்வு செய்யவேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக கடந்த ஆண்டு பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்ற பள்ளி முதல்வா்களை ஆட்சியா் பாராட்டினாா்கள்.
ஆலோசனை கூட்டத்தில் மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் சுந்தா் கோஷ், மேல்நிலைக் கல்வி துணை இயக்குநா் கே.ஜெயா, முதன்மை கல்வி அதிகாரி பி. விஜய மோகனா, காரைக்கால் வட்டார வளா்ச்சி இணை அதிகாரி ரங்கநாதன் மற்றும் அந்தந்த பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.