வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப்பணி தொடக்கம்: மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்
காரைக்காலில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப்பணி தொடங்கியுள்ளதாக மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் தெரிவித்தாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையம், துல்லியமாகவும், பிழையில்லா வாக்காளா் பட்டியல் தயாரிக்கும் நோக்கத்தில், புதுவை
உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் வாக்காளா் பட்டியல்களில் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் செய்யும் பணியை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளது. காரைக்காலில் அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் சிறப்பு திருத்தப்பணி தொடா்பாக, மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.ரவி பிரகாஷ் புதன்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
கூட்டத்தில் அடித்தட்டு நிலையில் வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு மற்றும் சரிபாா்ப்பு பணியை சிறப்பாக செயல்படுத்த, அரசியல் கட்சியினா் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்களை நியமிக்குமாறு கூட்டத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. தொடா்ந்து வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்கள் உள்ளிட்டோருக்கு உரிய பயிற்சி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. சிறப்பு திருத்தப்பணிகளில் அரசியல் கட்சிகள் உரிய ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
கூட்டத்துக்குப் பின் செய்தியாளா்களிடம் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.ரவி பிரகாஷ் கூறியது: காரைக்கால் மாவட்டத்தில் அக்.28-முதல் சிறப்பு வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. நவ. 14 முதல் டிச.4 வரை வீடுதோறும் சென்று பிஎல்ஓ அதிகாரிகள் வாக்காளா் திருத்தம் குறித்து ஆய்வு செய்வாா்கள். டிச.9-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும். ஒவ்வொரு நிலையிலும் வாக்காளா் திருத்தம் குறித்து அனைத்து கட்சி பிரமுகா்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும். இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் 2026 பிப்.7 வெளியாகும்.
வருகிற 1.1.2026 தேதியின்படி 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனைத்து குடிமக்களும் வீடு தோறும் கணக்கெடுப்பில் ஈடுபடும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கவேண்டும். 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதுபோன்ற சிறப்பு திருத்தப்பணி நடைபெறுகிறது என்றாா்.