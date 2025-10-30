எய்ட்ஸ் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
புதுச்சேரி எய்ஸ்ட் கட்டுப்பாட்டு சங்கம், காரைக்காலில் இயங்கும் என்ஐடியின் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் இணைந்து என்ஐடி மாணவா்களுக்கு எய்ஸ்ட் குறித்து விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காரைக்கால் ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரி தோல் மருத்துவத் துறை உதவிப் பேராசிரியா் மருத்துவா்
எஸ். கீதாஞ்சலி பாலியல் ரீதியாக பரவும் நோய்கள் குறித்தும், எச்.ஐ.வி. பரவல் அறிகுறிகள், எச்.ஐ.வி. மற்றும் பாலியல் ரீதியாக பரவும் நோய்களைக் கண்டறிதல், தடுப்பு முறைகள் குறித்தும் மாணவ, மாணவியருக்கு விளக்கினாா்.
காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையின் மருத்துவ ஆலோசகா் சரவணன் விழிப்புணா்வு உரையாற்றினாா். நிகழ்வில் சுமாா் 150 மாணவ மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா். என்ஐடி டீன் (மாணவா் நலன்) நரேந்திரன் ராஜகோபாலன், இணை டீன் வி. வாணி, நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் எஸ்.கெளரிசங்கா், என். காா்த்திக் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.