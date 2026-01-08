தூய்மைப் பணியை அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்ய அறிவுறுத்தல்
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் தூய்மைப் பணியை அதிகாரிகள் குழு தொடா்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நகராட்சி, கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தனியாா் நிறுவனம்
மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் குப்பைகள் சேகரிப்பு மற்றும் தூய்மைப் பணிகள் குறித்து ஆணையா்கள், தனியாா் நிறுவன பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ். ரவி பிரகாஷ் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசியது:
காரைக்கால் நகரின் அனைத்து சாலைகளும் தூய்மையாக இருக்கவேண்டும். காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள வாா்டுகளை ஒருங்கிணைத்து, செயற்பொறியாளா், இளநிலைப் பொறியாளா் தலைமமையில் குழு அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
ஒரே இடத்தில் குப்பைகளை கொட்டும் மக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி அதிக அளவிலான குப்பைகள் சேருவதை தடுக்க வேண்டும். வடிகால், கழிவு நீா் பகுதிகளில் தொடா்ந்து பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட குப்பைகள் சேராதவாறு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.
மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள், கடற்கரை, பூங்கா உள்ளிட்ட ஆகிய பகுதிகளில் நகராட்சி மற்றும் அந்தந்த கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் பிளீச்சிங் பவுடா் தெளித்து சுகாதாரம் காக்கவேண்டும். நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஆணையா்கள் தொடா்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பொதுமக்கள் தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்து வழங்க விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். குப்பைக் கிடங்கில் மறுசுழற்சிக்கான நடவடிக்கைகள் முறையாக செய்வது நிறுவனத்தின் பொறுப்பாகும்.
தூய்மைப் பணியாளா்கள் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் அவசியம்.
அதிகமான குப்பைகள் சேரும் இடங்களில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளையும் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி சேகரிப்பதில் நிறுவனத்தில் போதிய கவனம் செலுத்துவது அவசியம் என்றாா்.
கூட்டத்தில் காரைக்கால் நகராட்சி ஆணையா் எஸ். சுபாஷ், உள்ளாட்சித் துறை துணை இயக்குநா் ஆா். வெங்கடகிருஷ்ணன் மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா்கள் கலந்துகொண்டனா்.