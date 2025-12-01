பெண்களைக் குடும்ப ஆண் உறுப்பினா்கள் மதிக்க வேண்டும்
மயிலாடுதுறை: குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களை ஆண்கள் மதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
மயிலாடுதுறை மன்னம்பந்தல் ஏவிசி கலைக்கல்லூரியில், பாலின சமநிலை, பாலின சமத்துவம், பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் பணியிடத்தில் பெண்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலைத் தடுத்தல் பற்றிய விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட நீதித்துறையின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதியும், மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதித்துறை நிா்வாக நீதிபதியுமான கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது, தனது தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு 5 மகள்கள், 2 மகன்கள் அடங்கிய குடும்பத்தை நடத்த தனது தாயாா் செய்த தியாகங்களை நினைவுகூா்ந்த அவா் பேசியது:
பாலின சமநிலையும், பாலின சமத்துவமும் வீடுகளிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பெண் உறுப்பினா்களான மனைவி, மகள் மற்றும் மருமகள் ஆகியோா் அக்குடும்பத்தில் உள்ள ஆண் உறுப்பினா்களால் மதிக்கப்பட வேண்டும். பணியிடங்களில் பெண் ஊழியா்களுக்கு உகந்த சூழலையும், பாதுகாப்பு சூழலையும் அரசு அதிகாரிகள் வழங்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் ஆண்கள் பெண் ஊழியா்களைத் தங்கள் சகோதரிகளாகக் கருதி அவா்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ.ஸ்டாலின், பெண்களின் உரிமை வரலாற்றை சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி பேசி, பெண் விஞ்ஞானிகளின் பங்களிப்பையும் நினைவு கூா்ந்தாா்.
முன்னதாக, மாவட்ட நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூா்த்தி தனது வரவேற்புரையில் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் பெண் ஊழியா்களுக்கு பாலின துன்புறுத்தல் உள்புகாா் குழுவின் பங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கியதுடன், மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதித்துறையில் எந்த ஒரு புகாரும் பதிவு செய்யப்படவில்லை எனத் தெரிவித்தாா். தலைமை நீதித்துறை நடுவா் எஸ். தமிழ்செல்வி நன்றி கூறினாா்.
கருத்தரங்கில் மதுரை, டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி பேராசிரியா் எஸ்.சுகுணா, மூத்த வழக்குரைஞா் ஆா்.காந்தி, நீதிபதி சிவராஜ் பாட்டீல் அறக்கட்டளை நிா்வாக அறங்காவலா் எஸ்.செல்வகோமதி, பேராசிரியா் சாமி.கிருஷ்ணமூா்த்தி உள்ளிட்ட பலா் பேசினா்.