மயிலாடுதுறை
நாளை மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
மயிலாடுதுறையில், மின்நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் புதன்கிழமை (டிச.10) நடைபெறவுள்ளது
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில், மின்நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் புதன்கிழமை (டிச.10) நடைபெறவுள்ளது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) ஜி. ரேணுகா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மயிலாடுதுறை மின்வாரிய கோட்ட அலுவலகத்தில் மின்நுகா்வோா் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் நாகை மின்பகிா்மான வட்ட மேற்பாா்வை பொறியாளா் டி. காளிதாஸ் தலைமையில் புதன்கிழமை காலை 11 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், நுகா்வோா் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு தங்களது குறைகளை தெரிவித்து, பயன்பெறலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.