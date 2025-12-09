சீா்காழி நாகேஸ்வரமுடையாா் கோயில் வளாகத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடம் இடிப்பு
சீா்காழி நாகேஸ்வரமுடையாா் கோயில் வளாகத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு கட்டடம் செவ்வாய்க்கிழமை இடித்து அகற்றப்பட்டது.
சீா்காழி கடைவீதியில் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்குட்பட்ட பழைமையான நாகேஸ்வரமுடையாா் கோயில் உள்ளது. இந்தக் கோயில் வளாகத்தில் சுமாா் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆக்கிரமித்து தண்ணீா் தொட்டி கட்டடம் கட்டப்பட்டது . இது பக்தா்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கோயில் வளாகத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டடத்தை அகற்ற உத்தரவிட்டதன் பேரில், அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையா் ரவிச்சந்திரன், ஆலய நிலங்கள் வட்டாட்சியா் பாலமுருகன் ஆகியோா் தலைமையில், சீா்காழி சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் மணிமாறன் மற்றும் போலீஸாா் பாதுகாப்போடு ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டடம் ஜேசிபி இயந்திர உதவியோடு இடித்து அகற்றப்பட்டது.
கோயில் செயல் அலுவலா் முருகன், ஆய்வாளா் பிரகாஷ், கிராம நிா்வாக அலுவலா் மோகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.