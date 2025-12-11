முதியோா் உதவித்தொகை வழங்கக் கோரிக்கை
முதியோா் உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பித்து 3 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் முதியோா்களுக்கு உடனடியாக உதவித் தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சீா்காழி வட்டத்தில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் இருந்து முதியோா் உதவித்தொகை கேட்டு புதிதாக விண்ணப்பித்தவா்கள் இதுவரை காத்திருப்போா் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளா்.
முதியோா்களின் நலன் கருதி உதவித்தொகையை விரைவில் வழங்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். சீா்காழி தாலுகா அளவில் 2,300 -க்கும் மேற்பட்ட முதியோா்கள் உதவித்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்து, இதுவரை உதவித்தொகை கிடைக்கவில்லை. இதனால், அவா்கள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனா்.
எனவே, உதவித்தொகை வேண்டி விண்ணப்பித்த அனைத்து முதியோா்களுக்கும் உதவித் தொகை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மயிலாடுதுறை மாவட்ட நுகா்வோா் குழுத் தலைவா் செந்தில்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளாா்.