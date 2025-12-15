நெகிழியில்லா கல்வி நிலையங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மஞ்சப்பை விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: ஆட்சியா்
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தங்கள் வளாகத்தை நெகிழி இல்லாததாக மாற்றும் சிறந்த கல்வி நிலையங்கள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு மஞ்சப்பை விருது வழங்கப்படவுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
ஒற்றைப் பயன்பாட்டு நெகிழிகள் மீதான தடையை திறம்பட செயல்படுத்தி, அவ்வகை கைப்பைகள் உள்ளிட்ட நெகிழிகளுக்கு மாற்றுகளைப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவித்து, மஞ்சப்பை போன்ற பாரம்பரிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்றுகளின் பயன்பாட்டை மீண்டும் உயிா்ப்பித்து, தங்கள் வளாகத்தை நெகிழி இல்லாததாக மாற்றும் சிறந்த 3 பள்ளிகள், 3 கல்லூரிகள் மற்றும் 3 வணிக நிறுவனங்களுக்கு மஞ்சப்பை விருது வழங்கப்படுகிறது. முதல் பரிசாக ரூ. 10 லட்சம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 5 லட்சம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 3 லட்சம் விருதுத்தொகை வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பப் படிவங்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக இணையதளத்திலும், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் இணையதளத்திலும் தரவிறக்கம் செய்யலாம். விண்ணப்பங்களின் அனைத்து இணைப்புகளிலும் தனிநபா்/அமைப்புத் தலைவா் முறையாக கையொப்பமிட வேண்டும். விண்ணப்பங்களின் மென் நகலுடன், இரண்டு அச்சுப் பிரதிகள் (கடித நகல்) மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அலுவலகம், அறை எண்: 613-இல் உள்ள பசுமை தோழரிடம் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15-ஆம் தேதிக்குள் சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.