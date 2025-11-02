போக்ஸோ சட்டத்தில் உடற்கல்வி ஆசிரியா் கைது
மயிலாடுதுறையில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த உடற்கல்வி ஆசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
மயிலாடுதுறை சித்தா்காடு மறையூா் சாலையைச் சோ்ந்தவா் சாம்சன் பிரபாகரன் (54). இவா், மயிலாடுதுறையில் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி ஒன்றில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், அப்பள்ளியில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம்வரை 8-ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்துவிட்டு, வீட்டில் இருந்துவந்த 14 வயது மாற்றுத்திறனாளி மாணவிக்கு திடீரென உடல்நலன் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட மாணவியை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், மாணவி 5 மாத கா்ப்பிணியாக இருப்பதாக தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக, மயிலாடுதுறை அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் மாணவியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியா் சாம்சன் பிரபாகரன், மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மாணவியின் தாயாா் அளித்த புகாரின்பேரில், அனைத்து மகளிா் போலீஸாா், போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, உடற்கல்வி ஆசிரியரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். பின்னா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.