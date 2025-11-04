சுரங்கப்பாதை பணி: எம்.பி. ஆய்வு
சீா்காழி அருகே நான்கு வழிச்சாலையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை எம்.பி. ஆா்.சுதா செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
விழுப்புரம் முதல் நாகப்பட்டினம் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை மூலம் நான்கு வழி சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் இன்னும் ஒரு ஆண்டுக்குள் முடிவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சீா்காழி அருகே செம்பதனிருப்பு, தென்னலக்குடி பகுதிகளில் சுரங்கப்பாதைகள் அமைத்துத் தர வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதனைத் தொடா்ந்து மயிலாடுதுறை எம்.பி. ஆா்.சுதா அந்த பகுதியை ஆய்வு செய்து மத்திய நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சா் நிதின் கட்கரியிடம் தென்னலக்குடி, செம்பதனிருப்பு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி சுரங்க பாதை அமைத்துத் தர கோரிக்கை விடுத்தாா். மத்திய அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் தற்போது இரண்டு இடங்களில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதன் இடையே எம்.பி. சுதா செம்பதனிருப்பு பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா் (படம்). மேலும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சாலை அமைக்கும் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டாா்.
மாவட்ட காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளா் அன்பு, முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் லட்சுமி முத்துக்குமரன், திமுக பிரமுகா் பழனிவேல், வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.