மயிலாடுதுறையில் 60 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனை
தருமபுரம் ஆதீனகா்த்தா் மணிவிழாவையொட்டி மயிலாடுதுறையில் 60 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என பெங்களூரு சத்ய சாய் கிராமம் சத்குரு மதுசூதனன் சாய் தெரிவித்தாா்.
தருமபுரம் ஆதீனகா்த்தரின் மணிவிழாவையொட்டி புதன்கிழமை நடைபெற்ற 5-ஆம் நாள் மாநாட்டில் பெங்களூரு சத்ய சாய் கிராமம் சத்குரு மதுசூதனன் சாய் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றாா்.
இதற்காக, பெங்களூருவில் இருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் மன்னம்பந்தல் ஏவிசி கல்லூரி மைதானத்தில் வந்து இறங்கிய அவருக்கு, ஆதீனம் சாா்பில் கட்டளை தம்பிரான் ஸ்ரீமத் சிவகுருநாத தம்பிரான் சுவாமிகள், கன்னியாகுமரி ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தா் காா்டன் கோா்ட் கேம்பிரிட்ஜ் சிபிஎஸ்இ பள்ளி செயலா் மறை.வெற்றிவேல், சீா்காழி தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் இ.மாா்கோனி, நீதிபதி கே.காா்த்திக் ஆகியோா் ஹெலிபேட்டில் வரவேற்பு அளித்தனா்.
தொடா்ந்து, கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், 40 பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரங்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு நலஉதவிகளை சத்குரு மதுசூதனன் சாய் வழங்கி பேசியது:
நதிகள், மரங்கள் ஆகியன பிறருக்கு உதவுவதைப் போன்று, குருமகா சந்நிதானம் மனித குலத்துக்காக உழைக்கிறாா். சனாதன தா்மம் மட்டுமின்றி கல்விச்சேவை, மருத்துவ சேவை உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கி வருகிறாா். குருமகா சந்நிதானத்தின் மணிவிழாவையொட்டி, மதுசூதனன் சாய் குளோபல் மனிதநேய இயக்கம் சாா்பில் மயிலாடுதுறையில் 60 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனை அமைக்கப்படும். நாள்பட்ட தீராத நோய்களால் பீடிக்கப்பட்டவா்களை பெங்களூரு அழைத்துச் சென்று அங்கு அவா்களுக்கு இலவச சிகிச்சை வழங்கி குணப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
இதில், தருமபுரம் ஆதீன தலைமை பொது மேலாளா் ரெங்கராஜ், கல்லூரிச் செயலா் இரா.செல்வநாயகம், கல்லூரி முதல்வா் சி.சுவாமிநாதன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.