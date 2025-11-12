மயிலாடுதுறை: நவ.14-இல் ‘உழவரைத் தேடி வேளாண்மை’ முகாம்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ‘உழவரைத் தேடி, வேளாண்மை உழவா் நலத்துறை’ திட்டத்தின்கீழ் நவ.14-ஆம் தேதி 10 வருவாய் கிராமங்களில் சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது என வேளாண்மை இணை இயக்குநா் ஜெ. சேகா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
உழவா்நலத் துறையின், ‘உழவரைத் தேடி வேளாண்மை’ திட்டத்தில், அனைத்து துறைகளின் வட்டார அலுவலா்கள், சாா்புத் துறைகளான கால்நடை பராமரிப்புத் துறை, கூட்டுறவுத்துறை, வேளாண் அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானிகள் ஆகியோா் உழவா்களை அவா்களது கிராமங்களிலேயே நேரடியாக சந்திக்க உள்ளனா்.
அப்போது, விவசாயிகளுக்குத் தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்கி, வேளாண்மையினை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் பயிா் சாா்ந்த தொழில்நுட்பங்களையும் வேளாண்மை உழவா்நலத் துறை மற்றும் சாா்பு துறைகளின் திட்டங்களையும் எடுத்துக்கூறுவா்.
இந்த சந்திப்பு மாதம் இருமுறை தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் நடைபெறவுள்ளது. அதன்படி, நவ.14-ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை வட்டாரத்தில் வரதம்பட்டு, திருச்சிற்றம்பலம் கிராமங்களிலும், சீா்காழி வட்டாரத்தில் மணிக்கிராமம், புங்கனூா் கிராமங்களிலும் முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
குத்தாலம் வட்டாரத்தில் கொக்கூா், முத்தூா் கிராமங்களிலும், செம்பனாா்கோவில் வட்டாரத்தில் ஆலவேலி மற்றும் ஆத்துப்பாக்கம் எடுத்துக்கட்டி கிராமங்களிலும், கொள்ளிடம் வட்டாரத்தில் அளக்குடி, புத்தூா் கிராமங்களிலும் அன்றைய தினத்தில் முகாம் நடைபெறும். அந்தந்த ஊராட்சி அலுவலகங்களில் காலை 10.30 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது.
இதில், அந்தந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயம் சாா்ந்த கோரிக்கைகளை மனுவாக வழங்கி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் மானிய திட்ட ஆலோசனைகளை பெறலாம். திட்டங்களின் பயனாளியாக முன்பதிவு செய்யவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாதந்தோறும் 2 மற்றும் 4-வது வெள்ளிக்கிழமைகளில் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் நடைபெறும் இந்த முகாமில் விவசாயிகள் அனைவரும் பங்கேற்று பயனடையுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.