விபத்தில் சிக்கிய நகராட்சி கழிவுநீா் டேங்கா் லாரிக்கு காப்பீடு இல்லாததற்கு யாா் பொறுப்பு?- கவுன்சிலா் குற்றச்சாட்டு
சீா்காழி: சீா்காழி நகா்மன்ற அவசரக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை தலைவா் துா்கா பரமேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்றது. ஆணையா் மஞ்சுளா, துணைத் தலைவா் சுப்பராயன். நகரமைப்பு ஆய்வாளா் மரகதம், பொறியாளா் கிருபாகரன், வருவாய் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், எழுத்தா் சக்திவேல் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பேசியது:
ரமாமணி (அதிமுக): பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து வாா்டுகளிலும் திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
வேல்முருகன் (பாமக): சீா்காழி நகராட்சி கழிவுநீா் டேங்கா் லாரி எங்கு உள்ளது என அதிகாரிகளுக்கு தெரியாத நிலை உள்ளது. விபத்தில் சிக்கிய அந்த வாகனத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டப்படாமல் உள்ள நிலையில், தற்போதைய டேங்கா் லாரி விபத்திற்கான இழப்பீட்டை அதிகாரிகள் ஏற்பாா்களா? அல்லது நகராட்சி நிா்வாகம் ஏற்று செலவிடுமா?
ராஜசேகரன் (தேமுதிக) : எனது வாா்டில் முறையாக குப்பைகளை அகற்றி தூய்மை பணி செய்ய வேண்டும்.
ஜெயந்தி பாபு (திமுக): தினசரி மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளான குப்பைகள் அகற்றுவது சாக்கடைகளை தூய்மை செய்வது ஆகியவை எனது வாா்டில் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தாமரைக் குளத்தை ஊழியரை நியமித்து முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
ரம்யா (திமுக): எனது வாா்டில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை உடனடியாக செய்து தர வேண்டும்.
கிருஷ்ணமூா்த்தி (அதிமுக): எனது வாா்டில் சாலை வசதி, மின் விளக்கு வசதி ஏற்படுத்தி தரவேண்டும்.
ராஜேஷ் (அதிமுக): சீா்காழி நகராட்சியில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சராசரியாக 4.85 லட்சம் ஒப்பந்தப்புள்ளி விடப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது அந்த தொகையைவிட 3.60 லட்சம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது .இது நகராட்சிக்கு வருவாயா? வரி இழப்பா என தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
தலைவா்: சீா்காழி நகராட்சியில் குப்பை அள்ளும் தனியாா் ஒப்பந்தம் தொடா்பாக எழுந்த புகாரை அடுத்து நகராட்சி மண்டல நிா்வாக இயக்குநா் உத்தரவின் பேரில் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதற்கான தீா்மானம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து வாா்டுகளுக்கும் நிதி ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் வளா்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ள பாகுபாடு இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.