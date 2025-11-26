மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து லாக்கருடன் நகைகளை திருடிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மயிலாடுதுறை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட சாரதா நகரில் வசிக்கும் கல்லூரி பேராசிரியா் மணிகண்டன் நவ. 21-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு திருச்சிக்கு சென்றிருந்த போது, அன்றிரவு மா்ம நபா்கள் பூட்டை உடைத்து, வீட்டின் அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 21 சவரன் தங்க நகை மற்றும் வெள்ளி பொருள்கள் அடங்கிய லாக்கரை மற்றும் அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடி சென்றனா். இதுகுறித்து, மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் பேரில், மயிலாடுதுறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விசாரணையில், மயிலாடுதுறை நல்லத்துக்குடியைச் சோ்ந்த சண்முகம் எனும் மணிகண்டன்(42), திருவாரூா் மாவட்டம் நீடாமங்கலத்தைச் சோ்ந்த சதாசிவம்(49) ஆகியோா் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சதாசிவம் டிச.24-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மணிகண்டன் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். அவா்களிடம் இருந்து 21 சவரன் தங்க நகை, வெள்ளி பொருள்கள்களை போலீஸாா் மீட்டனா்.
குற்றவாளிகளை கைது செய்து திருடப்பட்ட நகைகளை மீட்ட மயிலாடுதுறை காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் நரசிம்மபாரதி தலைமையிலான தனிப்படையினரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ. ஸ்டாலின் நேரில் பாராட்டினாா்.