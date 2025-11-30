சாலையில் முறிந்து விழுந்த மரம்
‘டித்வா’ புயல் காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.
சீா்காழியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 130 மி.மீ. மழை பதிவானது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காற்றுடன் மழை பெய்தது. சீா்காழி - சிதம்பரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென சாலை ஓரம் இருந்த பழைமையான மரம் வேரோடு முறிந்து சாலையின் நடுவே சாய்ந்தது.
மேலும் அருகில் இருந்த மின் கம்பமும் முறிந்து விழுந்து சேதம் ஏற்பட்டது. அப்போது சாலையில் வாகனங்கள் எதுவும் செல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிா்க்கப்பட்டது.
சீா்காழி காவல் ஆய்வாளா் கமல்ராஜ் மற்றும் போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையினா், மின்வாரிய ஊழியா்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சாலையில் கிடந்த மரத்தை அறுத்து, அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை சீா் செய்தனா். எனினும், மரம் விழுந்ததால் இந்த பகுதியில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.