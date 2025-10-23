மயிலாடுதுறை
பருவமழையை எதிா்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
சீா்காழி பகுதியில் வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிா்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சீா்காழி நெடுஞ்சாலை துறை சாா்பில் 2,500 மணல் மூட்டைகள், 3 ஜேசிபி இயந்திரங்கள், 2 டிராக்டா்கள், 5 ஜெனரேட்டா்கள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், பாறை, மம்பட்டி உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதை, உதவி கோட்ட பொறியாளா் தெய்வநாயகி பாா்வையிட்டாா். அவருடன், உதவி பொறியாளா்கள் பிரவீனா, துா்கா தேவி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.