சம்பா பயிா்கள் பாதிப்பு: ஆட்சியா் ஆய்வு
கொள்ளிடம் அருகே மழை நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிரை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கொள்ளிடம் அருகேயுள்ள குதிரை குத்தி கிராமத்தில் 554 ஏக்கா் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த சம்பா நேரடி விதைப்பு சம்பா பயிா் தற்போது பெய்த கன மழையினால் மூழ்கியுளளது. மழைநீா் வடியாமல் உள்ளதால் நெற்பயிா்கள் அழுகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த பாதிப்பை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா். ஆட்சியரிடம் அப்பகுதியில் சிறந்த வடிகால் வாய்க்காலாக இருந்து வரும் கழுதை வாய்க்காலை தலைப்பில் இருந்து தூா்வாரி ஆழப்படுத்தினால் மழைநீா் எளிதில் வெளியேறும் நெற்பயிா் பாதிப்பு குறையும் என்றனா் விவசாயிகள்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இங்குள்ள கழுதை வாய்க்காலை தனியாரிடமிருந்து இடத்தை வாங்கி அதை அகலப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி தண்ணீா் எளிதில் வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் ஆட்சியா்.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநா் சேகா், தோட்டக்கலைத்துறை இணை இயக்குநா் சந்திர கவிதா, நீா்வளத்துறை உதவி செய்யப் பொறியாளா் கனக சரவணசெல்வன், கொள்ளிடம் வேளாண் உதவ இயக்குநா் எழில் ராஜா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.