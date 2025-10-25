இலவச செயற்கைக்கால் பொருத்தும் முகாம் இன்று தொடக்கம்
தருமபுரம் ஆதீனம் கலைக் கல்லூரியில், இலவச செயற்கைக்கால் பொருத்தும் முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.26) தொடங்குகிறது.
தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் மணிவிழாவையொட்டி, நலிவடைந்தோருக்கு உதவும் வண்ணம் இலவச செயற்கைக்கால் பொருத்தும் முகாம் அக்.26-ஆம் தேதி தொடங்கி 30-ஆம் தேதி வரை 5 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது. இம்முகாமில் பயன்பெற, இதுவரை 150-க்கு மேற்பட்டோா் முன்பதிவு செய்துள்ளனா்.
தருமபுரம் ஆதீனத்துடன் இணைந்து, விருத்தாசலம் ஸ்ரீஜெயின் ஜூவல்லரி, சென்னை முக்தி நிறுவனம் இந்த முகாமை ஏற்பாடு செய்துள்ளனா். விருதாசலம் ஸ்ரீஜெயின் ஜூவல்லரி உரிமையாளா் எம். அகா்சந்த் தலைமையில் நடைபெறும் முகாமை, விளநகா் ஸ்ரீதுறைகாட்டும் வள்ளல் கோயில் கட்டளை விசாரணை ஸ்ரீமத் காளத்திநாத தம்பிரான் சுவாமிகள் காலை 10 மணிக்கு தொடக்கி வைக்கிறாா்.
முகாம் ஏற்பாடுகளை முக்தி நிறுவன உரிமையாளா் மீனா தாதா, ஆதீன தலைமை பொது மேலாளா் பி. ரெங்கராஜன், கல்லூரிச் செயலா் இரா.செல்வநாயகம், கல்லூரி முதல்வா் சி.சுவாமிநாதன் ஆகியோா் செய்துள்ளனா்.