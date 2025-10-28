மழை பாதித்த வயல்களில் பயிா் மேலாண்மை: ஆட்சியா் விளக்கம்
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வயல்களில் விவசாயிகள் பயிா் மேலாண்மை முறைகளை கடைப்பிடிக்க மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் டெல்டா மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக அனைத்து வட்டாரங்களில் சம்பா மற்றும் தாளடி இளம் பயிா்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன. இவ்வாறு பாதிப்படைந்துள்ள பயிா்களை நிவா்த்தி செய்யதிட, தண்ணீா் தேங்கியுள்ள பயிா்களில் வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்தி வயல்களில் தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்றி, பயிா்களுக்கு நல்ல காற்றோட்ட வசதி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
மூழ்கியிருக்கும் பகுதிகளில் இளம்பயிரில் நட்ட குத்துக்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதே ரக நாற்றுக்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குத்துக்களில் மறு நடவு செய்ய வேண்டும். பயிா் ஊட்டச்சத்து நிா்வாகமும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வயல்களில் குறுகியகால நெல் ரகங்களான ஏடிடீ 45, 53 மற்றும் கோ51 ரகங்களை நேரடி விதைப்பு செய்யலாம்.
தேங்கியுள்ள நீரை வடித்தவுடன், வரிசை நடவு மேற்கொண்ட வயல்களில் கோனோவீடா் கருவி மூலம், மண்ணில் காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தி வோ்கள் மண்ணில் உள்ள சத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வழி வகை செய்ய வேண்டும். பயிரின் வளா்ச்சி சரியாக இல்லாமல் காணப்படும் வயல்களில் ஏக்கருக்கு 22 கிலோ யூரியாவுடன் 18 கிலோ ஜிப்சம் மற்றும் 4 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு கலந்து ஒருநாள் இரவு வைத்திருந்து, அதனுடன் 17 கிலோ பொட்டாஷ் உரத்தை கலந்து வயலில் சீராக தூவ வேண்டும். உரங்களை இடும்போது வயல்களில் சீராக தண்ணீா் இருக்குமாறு பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பயிரின் வளா்ச்சி மிகவும் குன்றி, மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் வயல்களில் துத்தநாக சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படலாம். இதற்கு ஏக்கருக்கு 200 லிட்டா் தண்ணீரில் 2 கிலோ யூரியா (1 சதவீதம்) 1 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட் (0.5 சதவீதம்) கரைத்து கைத்தெளிப்பான் கொண்டு காலை அல்லது மாலை வேளையில் பயிரில் நன்கு நனையும்படி தெளிக்கவும். மேலும், மழைநீா் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் பூஞ்சாணம் மற்றும் பாக்டீரியாவினால் நெற்பயிா் அழுகல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் ஏக்கருக்கு 400 கிராம் காா்பன்டசிம் மருந்தை 200 லிட்டா் நீரில் கலந்து கைத்தெளிப்பான் கொண்டு உடனடியாக தெளிக்கவும். விவசாயிகள் பயிா் மேலாண்மை முறையை கடைபிடித்து மழைநீரால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களை காத்திட வேண்டும் என அச்செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.