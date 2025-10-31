வன்னியா் சங்க நிா்வாகி கொலை வழக்கு: 9 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
மயிலாடுதுறையில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு வன்னியா் சங்க நிா்வாகி கொல்லப்பட்ட வழக்கில் 9 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து மயிலாடுதுறை நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
மயிலாடுதுறை கொத்தத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரவி மகன் கண்ணன் (27). வன்னியா் சங்க நகரத் தலைவராக இருந்த இவருக்கும், மயிலாடுதுறை கலைஞா் நகரைச் சோ்ந்த தேவதாஸ் மகன் கதிரவனுக்கும் (41) உணவகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தகராறு தொடா்பாக முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆக. 17-ஆம் தேதி இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது, கதிரவன் மற்றும் அவரது நண்பா்களால் கண்ணன் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக கதிரவன் உள்ளிட்ட 22 போ் மீது மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவரான அஜித்குமாா் (26) என்பவா் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 20-ஆம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த கண்ணன் கொலை வழக்கில் விசாரணை முடிவடைந்து வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
முன்னதாக, வழக்கில் சோ்க்கப்பட்டிருந்த 20 போ் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரான நிலையில், உடல்நலக்குறைவால் சிகிச்சை பெற்றுவந்த பிரபாகரன் என்பவா் ஆம்புலன்ஸில் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூா்த்தி, வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கதிரவன் (41), தேவா (எ) மகாதேவன்(30), சேது (26), சந்தோஷ் (21), திவாகா் (26), காா்த்திக் (30), சுபாஷ் சந்திரபோஸ் (29), ஹரிஷ்(25), பிரித்விராஜ் (31) ஆகிய 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என தீா்மானித்து, அவா்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் தலா ரூ. 2,000 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
எஞ்சிய 12 பேரும் விடுவிக்கப்பட்டனா். தண்டனை பெற்ற 9 பேரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அரசு வழக்குரைஞா் ராம. சேயோன் மற்றும் போலீஸாரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ. ஸ்டாலின் பாராட்டினாா்.