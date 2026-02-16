அரசினா் கல்லூரியில் இயற்பியல் மன்றக் கூட்டம்
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஞானாம்பிகை அரசினா் மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் இயற்பியல் மன்றக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வா் எஸ். ரேவதி தலைமை வகித்தாா். இயற்பியல் துறைத் தலைவா் சி. ராமச்சந்திரராஜா வரவேற்றாா். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக இயற்பியல் துறைத் தலைவா் எல். பழனியப்பன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, ‘கஹல்ப்ஹஸ்ரீங் ற்ழ்ஹய்ள்ச்ா்ழ்ம் ம்ங்ஹய்ண்ய்ஞ் ஸ்ரீா்ய்ஸ்ரீங்ல்ற் ஹய்க் ஹல்ல்ப்ண்ஸ்ரீஹற்ண்ா்ய்ள்‘ எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினாா். தொடா்ந்து, இயற்பியல் துறை ஆராய்ச்சி மாணவிகள், இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மாணவிகள் மற்றும் இயற்பியல் துறை பேராசிரியா்கள் ஆா். ஐடாமலா்ச்செல்வி, என். சண்முகம் ஆகியோா் ‘தா்ப்ங் ா்ச் டட்ஹ்ள்ண்ஸ்ரீள் ண்ய் ம்ஹ் ப்ண்ச்ங்‘ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினா். முதுஅறிவியல் இயற்பியல் மன்றத் தலைவி எஸ். விஜயலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.