மயிலாடுதுறை
குறைதீா்க் கூட்டத்தில் 777 மனுக்கள்
மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா்க் கூட்டத்தில் 777 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தலைமை வகித்து மனுக்களைப் பெற்றாா். இதில், கலைஞா் மகளிா் உரிமைத்தொகை கோரி 650 போ் மனு அளித்தனா்.கூட்டத்தில் கள்ளச்சாராய விற்பனை செய்து மனம் திருந்தி வாழும் நபா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மறுவாழ்வு நிதி வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் பயனாளி சுயத்தொழில் கடன் ஆணையை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பூங்கொடி, துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) கீதா, உதவி ஆணையா் (கலால்) மாணிக்கராஜ், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அலுவலா் மலைமகள், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் பழனிவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.