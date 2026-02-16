லாரி உரிமையாளா்கள் சங்கத்தினா் வேலைநிறுத்தம்
சீா்காழி: சீா்காழியில் திங்கள்கிழமை முதல் லாரி உரிமையாளா்கள் சங்கத்தினா் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கினா்.
சீா்காழி லாரி உரிமையாளா் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டம் எருக்கூரில் அதன் தலைவா் செந்தில்குமாா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. செயலாளா் மனோகரன் வரவேற்றாா். பொருளாளா் முத்துக்குமாா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினாா். பின்னா் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் இருசக்கரம் முதல் கனரக வாகனங்கள் வரையிலான அனைத்து வாகனங்களுக்கும் தகுதிச்சான்று கட்டண உயா்வை அதிகரித்துள்ளது. தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் தகுதிச்சான்று கட்டணம் ரூ. 850 பெற்று சான்றளித்து வந்தது. தற்போது, பல பிரிவுகளாக வயது மூப்பு அடிப்படையில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ள வாகனத்துக்கு ரூ. 28,200 பெற்று சான்று அளிக்க திருத்த சட்டம் வலியுறுத்தி வருகிறது.
இதை ஏற்க முடியாது. எனவே தமிழக அரசு எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு தகுதிச்சான்று கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி 3 மாதங்களாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். கோரிக்கை ஏற்காததால் திங்கள்கிழமை (பிப்.16) முதல் சீா்காழி சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் அனைத்து லாரிகளும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். அரசு லாரி உரிமையாளா்களை அழைத்துப் பேசாதவரை அனைத்து கனரக லாரிகளும் இயங்காது என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.