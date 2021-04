கடிநெல்வயல் பகுதியைச் சோ்ந்த 12 பேருக்கு கரோனா பரிசோனை: தனிமையில் இருக்க அறிவுறுத்தல்

கடிநெல்வயல் பகுதியைச் சோ்ந்த 12 பேருக்கு கரோனா பரிசோனை: தனிமையில் இருக்க அறிவுறுத்தல்

By DIN | Published on : 27th April 2021 01:58 AM | அ+அ அ- | |