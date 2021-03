கரோனா அச்சுறுத்தல்: 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களை தோ்தல் பணியிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரிக்கை

கரோனா அச்சுறுத்தல்: 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களை தோ்தல் பணியிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரிக்கை

By DIN | Published on : 18th March 2021 08:59 AM | அ+அ அ- | |